مستشفى المقاصد يشارك في يوم التغيير تحت شعار “صحة أطفالنا مسؤوليتنا”

وطنا اليوم – شارك مستشفى المقاصد الخيرية في فعاليات يوم التغيير الثاني عشر الذي ينظمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية برعاية سمو الأميرة منى الحسين، تحت شعار “صحة أطفالنا مسؤوليتنا”.

وأكد مدير المستشفى الدكتور بسام الشلول خلال الفعالية أهمية حماية صحة الأطفال وتعزيز السلوكيات السليمة لدى الأسر، مشدداً على دور المجتمع في نشر الوعي الصحي وترسيخ العادات الإيجابية بين الأطفال وذويهم.

وتضمنت الفعاليات جولة افتتاحية برعاية المدير العام شملت أقسام المستشفى ومحطات الشركات الداعمة، بمشاركة الدكتور عصام الشريدة رئيس قسم النسائية والتوليد، ورئيس قسم الصيدلة الدكتورة نهى نوفل، والدكتورة دينا أبو شرارة، إضافة إلى رئيس التمريض المكلف السيد إياد المهيرات.

وشهد اليوم سلسلة من الأنشطة التوعوية والورش التفاعلية للأهالي، إلى جانب فعاليات ترفيهية للأطفال جمعت بين المتعة والتعليم، بهدف غرس أنماط الحياة الصحية منذ الصغر وتشجيع الأسرة على تبني سلوكيات تحافظ على صحة الأبناء الجسدية والنفسية.

وفي ختام الفعالية، قدّم المستشفى شكره للشركات الداعمة والكوادر الطبية والإدارية التي أسهمت في إنجاح هذا اليوم، مؤكداً أن التعاون والشراكة المجتمعية هما الأساس في حماية الأطفال ورعايتهم.