بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الوريكات

6 ساعات ago
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الوريكات

وطنا اليوم  – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة الوريكات بوفاة الحاجة فاطمة أمين الجغبير أرملة المرحوم الحاج عبدالله سليمان الوريكات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء الفقيدة في منطقة قرية أبو نصير بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الورريكات والخغبير، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


