بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يستقبل الأسبوع الأول من الاعتدال الخريفي بأجواء صيفية لافتة

19 سبتمبر 2025
الأردن يستقبل الأسبوع الأول من الاعتدال الخريفي بأجواء صيفية لافتة

وطنا اليوم:أفاد خبراء الأرصاد الجوية في مركز “طقس العرب” بأن الأردن يستقبل الأسبوع الأول من الاعتدال الخريفي بأجواء صيفية لافتة، نتيجة تأثره بأول امتداد لمنخفض البحر الأحمر الحراري لهذا الموسم، والذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس لتتجاوز معدلاتها الطبيعية بما يصل إلى 6 درجات مئوية منتصف الأسبوع المقبل.
وتشير التوقعات إلى أن الطقس الحار سيسيطر على أجواء المملكة، مع درجات حرارة قد تتجاوز حاجز الـ 40 درجة مئوية في بعض المناطق، في ظاهرة جوية غير معتادة لهذا الوقت من العام.

ارتفاع تدريجي مع عطلة نهاية الأسبوع
وفقًا للتفاصيل الصادرة عن “طقس العرب”، يبدأ تأثير المنخفض الحراري بشكل تدريجي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تتأثر المملكة يومي السبت والأحد بامتداد جاف له. ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو درجتين مئويتين، وتسود أجواء حارة نسبياً نهاراً في معظم المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، مع هبوب رياح شرقية معتدلة السرعة.

ذروة الموجة الحارة الاثنين والثلاثاء
يصل تأثير منخفض البحر الأحمر إلى ذروته على المملكة يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يتعمق تأثيره وتندفع كتل هوائية أكثر حرارة من جهة الجنوب. ومن المتوقع أن يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة بما يتراوح بين 4 و 6 درجات مئوية. ويوصف الطقس بأنه سيكون “أقرب للصيفي” بالرغم من بداية فصل الخريف فلكياً، مع رياح جنوبية شرقية نشطة على فترات.
يترجم هذا الارتفاع بأن درجات الحرارة العظمى ستكون حول منتصف الثلاثينيات مئوية في العديد من المدن والقرى الأردنية، بما فيها العاصمة عمان. أما في مناطق الأغوار والبحر الميت، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة وربما تتجاوز حاجز الـ 40 درجة مئوية، وهي قيم استثنائية وغير معتادة تماماً لأول أيام فصل الخريف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:53

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الوريكات

20:33

الوطني لتطوير المناهج يطلق منصة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات

20:00

الأوراق المالية تحذر من تطور وازدياد النشاط الاحتيالي ومن الانسياق وراء حباله الوهمية

19:48

دورك سيأتي .. تهديد مباشر من وزير دفاع إسرائيل لزعيم الحوثيين

19:35

لقاء مرتقب بين ترامب والشرع في نيويورك

19:25

مسؤول فلسطيني: عباس سيخاطب الأمم المتحدة عبر الفيديو

19:21

برئاسة د. روان الحياري: تنفيذية الصحة في حزب الميثاق تعقد اجتماعها الأول

19:17

الهيئة المستقلة : الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية

19:12

ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأمريكي

16:57

د. قاسم العمرو يهنئ الأستاذ الدكتور وليد العويمر

16:51

اعترافات مدرس جامعي (مسرحية مونودراما)

16:50

الأونروا: كلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع 3180 دولارا

وفيات
وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025