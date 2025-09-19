وطنا اليوم:أفاد خبراء الأرصاد الجوية في مركز “طقس العرب” بأن الأردن يستقبل الأسبوع الأول من الاعتدال الخريفي بأجواء صيفية لافتة، نتيجة تأثره بأول امتداد لمنخفض البحر الأحمر الحراري لهذا الموسم، والذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس لتتجاوز معدلاتها الطبيعية بما يصل إلى 6 درجات مئوية منتصف الأسبوع المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن الطقس الحار سيسيطر على أجواء المملكة، مع درجات حرارة قد تتجاوز حاجز الـ 40 درجة مئوية في بعض المناطق، في ظاهرة جوية غير معتادة لهذا الوقت من العام.

ارتفاع تدريجي مع عطلة نهاية الأسبوع

وفقًا للتفاصيل الصادرة عن “طقس العرب”، يبدأ تأثير المنخفض الحراري بشكل تدريجي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تتأثر المملكة يومي السبت والأحد بامتداد جاف له. ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو درجتين مئويتين، وتسود أجواء حارة نسبياً نهاراً في معظم المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، مع هبوب رياح شرقية معتدلة السرعة.

ذروة الموجة الحارة الاثنين والثلاثاء

يصل تأثير منخفض البحر الأحمر إلى ذروته على المملكة يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يتعمق تأثيره وتندفع كتل هوائية أكثر حرارة من جهة الجنوب. ومن المتوقع أن يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة بما يتراوح بين 4 و 6 درجات مئوية. ويوصف الطقس بأنه سيكون “أقرب للصيفي” بالرغم من بداية فصل الخريف فلكياً، مع رياح جنوبية شرقية نشطة على فترات.

يترجم هذا الارتفاع بأن درجات الحرارة العظمى ستكون حول منتصف الثلاثينيات مئوية في العديد من المدن والقرى الأردنية، بما فيها العاصمة عمان. أما في مناطق الأغوار والبحر الميت، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة وربما تتجاوز حاجز الـ 40 درجة مئوية، وهي قيم استثنائية وغير معتادة تماماً لأول أيام فصل الخريف.