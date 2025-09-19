بنك القاهرة عمان
الأوراق المالية تحذر من تطور وازدياد النشاط الاحتيالي ومن الانسياق وراء حباله الوهمية

19 سبتمبر 2025
الأوراق المالية تحذر من تطور وازدياد النشاط الاحتيالي ومن الانسياق وراء حباله الوهمية

وطنا اليوم:دعت هيئة الأوراق المالية أن تنبه المواطنين والمستثمرين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من بعض الجهات غير المرخصة التي تقوم باستخدام أو قرصنة مواقع إلكترونية إخبارية وإعلانية للترويج لأنشطة استثمارية أو شركات تداول وهمية، بهدف تضليل الجمهور والإيقاع بهم.
وأكدت في بيان اليوم الجمعة أن أي تعاملات استثمارية يجب أن تتم فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة أصولاً من قبلها، وتدعو جميع المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات عبر القنوات الرسمية للهيئة قبل الدخول في أي استثمار.
كما شددت الهيئة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات غير المشروعة، حفاظاً على حقوق المستثمرين وضماناً لسلامة السوق المالي


