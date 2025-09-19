د. قاسم العمرو يهنئ الأستاذ الدكتور وليد العويمر

وطنا اليوم:يتقدم الدكتور قاسم العمرو بخالص التهنئة والتبريك إلى الزميل العزيز الأستاذ الدكتور وليد عبدالهادي العويمر بمناسبة تعيينه عميدًا لكلية العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الأكاديمية والإدارية.

سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لتحقيق المزيد من النجاحات، وأن يبارك جهوده وجهود جميع الزملاء الأكارم في خدمة الجامعة والوطن