بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الأونروا: كلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع 3180 دولارا

19 سبتمبر 2025
الأونروا: كلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع 3180 دولارا

وطنا اليوم:قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن المدنيين في مدينة غزة يواجهون أوضاعا إنسانية كارثية، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة التي أجبرت المزيد من العائلات على الفرار من منازلها.
وأشارت الوكالة، في منشور عبر منصة “إكس”، إلى أن الوقود أصبح نادرا، في وقت لا تزال إمدادات المأوى محظورة منذ نحو 7 أشهر، فيما امتلأت المساحات المتاحة وأصبح من الصعب إيجاد أماكن لإيواء النازحين الجدد.
وأضافت أن “تكلفة النزوح في مدينة غزة تحت العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة تبلغ 3180 دولارا”.
وأوضحت أن “أجرة النقل تكلف 1000 دولار، وشراء خيمة عائلية 2000 دولار، وتأجير قطعة الأرض التي تقام عليها الخيمة 180 دولارا”.

أزمة معيشية خانقة
وأضافت الأونروا أن سكان غزة لم يتلقوا أي دخل تقريبا منذ ما يقارب العامين من الحرب المستمرة، مما يزيد من معاناتهم المعيشية ويجعلهم أكثر اعتمادا على المساعدات الإنسانية.
وختمت الوكالة بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة دون عوائق، مؤكدة أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:53

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الوريكات

20:33

الوطني لتطوير المناهج يطلق منصة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات

20:26

الأردن يستقبل الأسبوع الأول من الاعتدال الخريفي بأجواء صيفية لافتة

20:00

الأوراق المالية تحذر من تطور وازدياد النشاط الاحتيالي ومن الانسياق وراء حباله الوهمية

19:48

دورك سيأتي .. تهديد مباشر من وزير دفاع إسرائيل لزعيم الحوثيين

19:35

لقاء مرتقب بين ترامب والشرع في نيويورك

19:25

مسؤول فلسطيني: عباس سيخاطب الأمم المتحدة عبر الفيديو

19:21

برئاسة د. روان الحياري: تنفيذية الصحة في حزب الميثاق تعقد اجتماعها الأول

19:17

الهيئة المستقلة : الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية

19:12

ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأمريكي

16:57

د. قاسم العمرو يهنئ الأستاذ الدكتور وليد العويمر

16:51

اعترافات مدرس جامعي (مسرحية مونودراما)

وفيات
وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025