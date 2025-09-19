الدكتور منذر جرادات يهنئ الدكتور مدثر ابو كركي بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس جامعة الحسين بن طلال

وطنا اليوم:يتقدم الدكتور منذر جرادات بأصدق مشاعر التهنئة والتبريك إلى عطوفة الدكتور مدثر ابو كركي بمناسبة نيله ثقة عطوفة الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة رئيس جامعة الحسين بن طلال ومجلس أمناء الجامعة بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة للشؤون الإدارية.

مبارك هذه الثقة ووفقكم الله في خدمة الوطن ومنها إلى أعلى المناصب بإذن الله.