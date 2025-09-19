تحقيق امني مكثف بمقتل الشاب حمزة القادري غربي جرش

وطنا اليوم:تحقق الأجهزة الأمنية في الأردن بجريمة قتل مروعة وغامضة، ضحيتها شاب أردني لقي حتفه وتعرضت جثته للتشويه عبر الحرق.

وقالت مصادر ، إن الشاب يدعى حمزة محمود القادري، وقد لقي حتفه في منطقة حرجية غربي محافظة جرش.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية عثرت أمس الخميس على جثة الشاب بعد تلقيها بلاغاً، وفتحت تحقيقاً في الحادثة لكشف ملابساتها.

وتناقل مدونون أردنيون صوراً للشاب الضحية، وسط دعوات لرجال الأمن لكشف الجاني.

وقالت حسابات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي إن الجريمة قد تكون بدافع السرقة، أو أن السرقة جزء منها.

ومن غير الواضح ما هي دوافع الجريمة وتاريخ ارتكابها.