بعد 42 عاماً من المطاردة.. السلطة الفلسطينية تعتقل العقل المدبر لهجوم باريس عام 1982

وطنا اليوم:في خطوة وُصفت بأنها “إجرائية كبرى إلى الأمام”، وبعد مطاردة دولية استمرت 42 عاماً، أعلنت النيابة العامة لقضايا الإرهاب في فرنسا، الجمعة، أن السلطات الفلسطينية ألقت القبض على هشام حرب، المشتبه بأنه المشرف على الخلية التي نفذت الهجوم على مطعم يهودي في باريس عام 1982.

نهاية مطاردة استمرت 42 عاماً

أكدت النيابة العامة الفرنسية، في بيان لوكالة “فرانس برس”، المعلومات التي نشرتها صحيفة “لو باريزيان”، موضحةً أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أبلغتها رسمياً بعملية التوقيف.

ورحبت النيابة الفرنسية بهذه “الخطوة الإجرائية الكبرى إلى الأمام”، ووجهت شكراً خاصاً “للسلطات الفلسطينية” على تعاونها الذي أثمر عن اعتقال حرب (مواليد 1955)، والذي ظل هارباً من العدالة لأكثر من أربعة عقود.

يُعتبر هجوم شارع روزييه واحداً من أعنف الاعتداءات التي شهدتها فرنسا في تاريخها الحديث.

ففي 9 أغسطس 1982، قامت مجموعة مسلحة بإلقاء قنابل يدوية على مطعم “جو غولدنبرغ” الشهير في الحي اليهودي التاريخي بباريس، ثم فتحت النار عشوائياً على الزبائن والمارة.

أسفر الهجوم، الذي نُسب إلى “منظمة أبو نضال” الفلسطينية ، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 22 آخرين، وترك جرحاً غائراً في ذاكرة العاصمة الفرنسية لم يندمل حتى اليوم.

تعاون قضائي فلسطيني-فرنسي

يأتي هذا الاعتقال ليمثل دفعة قوية للقضية التي أُحيلت في يوليو الماضي على محكمة جنايات خاصة في فرنسا. ويُنظر إلى عملية التوقيف على أنها ثمرة تعاون قضائي وأمني ناجح بين السلطات الفرنسية والفلسطينية.

ومن المتوقع أن تبدأ باريس إجراءات قانونية لتسليم المشتبه به لمحاكمته على الأراضي الفرنسية.