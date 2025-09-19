مفوضية اللاجئين : تراجع نسبة السوريين الراغبين بالعودة من الأردن

وطنا اليوم:أظهر استطلاع حديث أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تراجعًا ملحوظًا في نسبة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم؛ إذ انخفضت النسبة من 40% في شباط 2025 إلى 22% في أيلول.

وقال الناطق باسم المفوضية، يوسف طه، في تصريح، إن المفوضية سجلت عودة نحو 152 ألف لاجئ سوري طوعًا من الأردن إلى سوريا، وذلك خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2024 وحتى 13 أيلول 2025.

وأضاف أن 1,093 لاجئًا غادروا الأردن خلال العام الحالي لإعادة التوطين في بلد ثالث، من بينهم 143 لاجئًا من جنسيات غير سورية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق أن 150,400 لاجئ سوري عادوا طوعًا إلى بلادهم عبر مركز حدود جابر.

وأشار طه إلى أنّ المفوضية تتوقع وصول عدد العائدين من الأردن إلى سوريا إلى قرابة 200 ألف لاجئ بحلول نهاية 2025.

وأوضح طه أن الاستطلاع الأخير أظهر تراجعًا واضحًا في نوايا العودة مقارنة بالاستطلاع السابق في شباط 2025، حيث عبّر حينها 40% من اللاجئين عن رغبتهم بالعودة خلال 12 شهرًا، مقابل 22% في الاستطلاع الأخير.

كما سجلت المفوضية تراجعًا إقليميًا في نوايا العودة؛ إذ انخفضت النسبة من 27% إلى 18% على مستوى دول المنطقة، ويُعزى هذا التراجع – بحسب طه – إلى أن عددًا كبيرًا ممن أعربوا سابقًا عن نيتهم بالعودة، قد عادوا بالفعل، إضافة إلى استمرار التحديات في بلد المنشأ، مشيرًا إلى أن 80% من اللاجئين في الإقليم ما زالوا يرغبون بالعودة يومًا ما.

وبيّن طه أن عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في الأردن بلغ حتى آب 2025 نحو 506 آلاف لاجئ، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 34% مقارنة بالذروة المسجلة في 2018، عندما بلغ العدد نحو 767 ألف لاجئ.

وعزا هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها العودة الطوعية إلى سوريا، خاصة بين اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى برامج إعادة التوطين في بلدان ثالثة.

وأكد طه أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستركز خلال 2026 على دعم من يرغبون بالعودة الطوعية إلى سوريا، وفي الوقت ذاته توفير الدعم المستمر لمن يختارون البقاء في الأردن، نظرًا لاستمرار احتياجاتهم الأساسية.