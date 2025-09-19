الضمان يحذر من عواقب الاتفاق بين العامل وصاحب العمل بعدم شموله بالضمان

وطنا اليوم:اوضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي بشأن مدى قانونية الاتفاق بين العامل وصاحب العمل حول عدم شموله بالضمان الاجتماعي.

وقالت المؤسسة في منشور توعوي تحت عنوان “لمحة تأمينية” إن أي اتفاق ما بين صاحب العمل والعامل حول عدم شموله بالضمان الاجتماعي هو اتفاق غير قانوني.

وأضافت المؤسسة ان صاحب العمل يتحمل كافة التبعات القانونية المترتبة على هذا الاتفاق بما في ذلك الفوائد والغرامات المقررة بموجب احكام القانون.