إطلاق مشروع المسارات التراثية السياحية في الزرقاء

3 دقائق ago
وطنا اليوم:أُطلق في محافظة الزرقاء مشروع المسارات التراثية السياحية خلال ورشة عمل عقدت في مركز نايا المجتمعي برعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود.
ويمثل المشروع ثمرة تعاون بين منتدى الهاشمية الثقافي والجامعة الهاشمية وشبكة نايا المجتمعية ومحافظة الزرقاء، بهدف تعزيز السياحة الثقافية والتراثية وتنمية الاقتصاد المحلي.
وأكد المحافظ أبو قاعود، الأهمية العالمية للإرث الحضاري في المحافظة، مشيراً إلى أن تطويره سيسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وترويج الأردن سياحياً.
وقدم الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية عرضاً لمشروع المسارات السياحية، متضمناً المعالم التاريخية مثل قصر عمرة المدرج على قائمة اليونسكو، ومصايد غزال الريم في الحلابات، والمحمية المائية في الأزرق.
يذكر أن الفريق البحثي أنهى إعداد المواد الترويجية والخرائط السياحية، كما يُجرى التحضير لمؤتمر الزرقاء الكبرى السادس للتطوير التراثي والسياحي


