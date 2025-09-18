الأردن عضواً في مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي

وطنا اليوم: في إنجاز وطني يعكس المكانة الدولية المتقدمة للمملكة الأردنية الهاشمية، فاز الأردن بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي، بعد عملية تصويت شاركت فيها 192 دولة عضو خلال الاجتماع العام للاتحاد الذي عقد في الامارات العربية المتحدة- دبي بحضور السفير الأردني في ابو ظبي ماجد القطارنة وطاقم السفارة الأردنية في ابو ظبي والقنصلية الأردنية في دبي.

ويأتي هذا الفوز تتويجاً للجهود الوطنية الاستثنائية التي بذلتها مختلف مؤسسات الدولة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يواصل ترسيخ صورة الأردن كصوت للاعتدال والانفتاح، وكنموذج يُحتذى به في العمل الدبلوماسي الفاعل على الساحة الدولية.

وأكد رئيس الوفد الأردني، السيد سامي كامل الداوود رئيس مجلس إدارة البريد الأردني أن عضوية الأردن في مجلس إدارة الاتحاد تمثل اعترافاً دولياً بمكانة الأردن الرفيعة واحترام العالم للدور الإقليمي والدولي الذي تضطلع به المملكة في مختلف المحافل، مضيفاً أن هذا الإنجاز يُعدّ ثمرة مباشرة للرؤية الحكيمة لجلالة الملك، ويجسد القيم والمبادئ التي رسّخها في مختلف ميادين العمل الوطني والدولي.

وأوضح الداوود أن هذا النجاح التاريخي يضع على عاتق البريد الأردني مسؤوليات إضافية لمواصلة التحديث والتطوير، لاسيما في مجالات الخدمات البريدية، المالية، التحول الرقمي، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تستجيب لتطلعات الأجيال القادمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والمسار الوطني الشامل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأشار الداوود إلى أن وجود الأردن في عضوية مجلس إدارة هذه المؤسسة الدولية العريقة – كإحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة – يعزز من دور المملكة في رسم السياسات والخطط المستقبلية للقطاع البريدي العالمي، ويمنحها فرصة حقيقية للتأثير الإيجابي في تطوير شبكة بريدية أكثر عدالة وفاعلية على المستوى الدولي.

وقد وجّه الداوود الشكر والتقدير إلى الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشيح الأردن، مثمناً بشكل خاص الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال البعثات الدبلوماسية الأردنية حول العالم والمسؤولين في مركز الوزارة، إضافة إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لدورهم المحوري في تحقيق هذا الإنجاز الوطني.

بدورها أكدت مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب أن هذا الفوز يشكّل حافزاً إضافياً للاستمرار في تعزيز الحضور الأردني إقليمياً ودولياً، عبر توسيع الشراكات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية للخدمات البريدية بما يواكب التطورات العالمية.