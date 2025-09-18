الأردن: نرفض الأعمال التي تعرّض دورنا في إيصال المساعدات لغزة للأذى

وطنا اليوم:أكد الأردن إدانته ورفضه لحادثة إطلاق نار وقعت بعد ظهر اليوم على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر الكرامة)، خرقًا للقانون وتعريضًا لمصالح الأردن وقدرته على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن الأجهزة الرسمية الأردنية بدأت تحقيقًا في حادثة إطلاق النار.

وأكّدت الوزارة الخارجية موقف الأردن الثابت في إدانة كل أعمال العنف، ورفض كل الأعمال غير القانونية التي تعرض مصالح الأردن ودوره وعمليات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للأذى.