وسط ارتياح شعبي..حملة أمنية وبلدية لإزالة البسطات المخالفة وسط إربد

وطنا اليوم:نفذت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، حملة مشتركة بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى والجهات المعنية، استهدفت البسطات المخالفة والانتشار العشوائي في شوارع وأسواق وسط المدينة.

وشملت الحملة إزالة التعديات على الأرصفة والطرقات وتنظيم حركة المرور بما يضمن انسيابية الحركة للمواطنين والمركبات، إضافة إلى ضبط عدد من المخالفات بحق أصحاب البسطات غير المرخصة.

وأكدت الجهات المشاركة في الحملة أن الهدف منها هو إعادة النظام للأسواق، وتحقيق التوازن بين متطلبات أصحاب البسطات وحقوق المتسوقين وأصحاب المحال التجارية، مشددة في الوقت نفسه على استمرار هذه الجهود بشكل دوري لمنع عودة المخالفات.

ولاقت الحملة تفاعلاً واسعًا من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لعودة الانضباط إلى وسط المدينة، مشيرين إلى أن انتشار البسطات العشوائية كان يعيق الحركة ويؤثر على جمالية السوق.