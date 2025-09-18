بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وسط ارتياح شعبي..حملة أمنية وبلدية لإزالة البسطات المخالفة وسط إربد

46 ثانية ago
وسط ارتياح شعبي..حملة أمنية وبلدية لإزالة البسطات المخالفة وسط إربد

وطنا اليوم:نفذت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، حملة مشتركة بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى والجهات المعنية، استهدفت البسطات المخالفة والانتشار العشوائي في شوارع وأسواق وسط المدينة.
وشملت الحملة إزالة التعديات على الأرصفة والطرقات وتنظيم حركة المرور بما يضمن انسيابية الحركة للمواطنين والمركبات، إضافة إلى ضبط عدد من المخالفات بحق أصحاب البسطات غير المرخصة.
وأكدت الجهات المشاركة في الحملة أن الهدف منها هو إعادة النظام للأسواق، وتحقيق التوازن بين متطلبات أصحاب البسطات وحقوق المتسوقين وأصحاب المحال التجارية، مشددة في الوقت نفسه على استمرار هذه الجهود بشكل دوري لمنع عودة المخالفات.
ولاقت الحملة تفاعلاً واسعًا من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لعودة الانضباط إلى وسط المدينة، مشيرين إلى أن انتشار البسطات العشوائية كان يعيق الحركة ويؤثر على جمالية السوق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:37

اجتماع استثنائي.. 5 قرارات لمجلس الدفاع المشترك لدول الخليج

16:29

ورشة توعوية حول الثقافة المؤسسية تعقدها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لموظفيها

16:02

الأردن يوقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر

15:57

بكين تهاجم نتنياهو وتفتح النار على عربات جدعون 2

15:40

تعديلات جديدة على مزاد الأرقام المميزة لتعزيز المشاركة ودعم صندوق الطالب

15:29

المومني: نتابع ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة

15:25

مقتل عنصري أمن إسرائيليين إثر إطلاق نار عند معبر اللنبي

14:57

إصابة جندي بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار في معبر الكرامة الحدودي

14:45

الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار

14:35

الأردن يُطلق السياسة والاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى

14:28

وفاة وريثة يونانية بعد لدغة حشرة ورفض مستشفيين علاجها

13:55

العفو الدولية تنشر قائمة شركات عالمية تساعد إسرائيل في إبادة غزة

وفيات
وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025