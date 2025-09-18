بنك القاهرة عمان
الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار

27 ثانية ago
وطنا اليوم:حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس اليوم الخميس، من أن مستشفيات غزة التي تعاني أساسا من الضغط باتت “على حافة الانهيار” جراء توسيع الهجوم البري الإسرائيلي في شمال القطاع، مطالبا بـوضع حد لهذه الظروف اللاإنسانية.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال تيدروس في منشور على “إكس”، إن “التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة تؤدي إلى موجات جديدة من النزوح، وتدفع بالعائلات التي تعاني في الأساس من الصدمة النفسية باتّجاه منطقة تتقلّص أكثر فأكثر لا تليق بالكرامة الإنسانية”، محذرا من أن المستشفيات التي تعاني أساسا من الضغط، باتت على حافة الانهيار في وقت يعرقل تصاعد العنف الوصول ويمنع منظمة الصحة العالمية من إيصال معدات حيوية.


