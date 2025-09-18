الأردن يُطلق السياسة والاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الصحة، اليوم الخميس، السياسة والاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى للأعوام 2024 – 2030، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء خلال شهر شباط 2025، انطلاقا من حرص وزارة الصحة على تعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى، والحد من الأخطاء الطبية والمضاعفات، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الصحي، بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أن الاستراتيجية تعد محطة محورية في مسيرة تطوير القطاع الصحي الأردني، مشيرا إلى أنها جاءت استجابة للتحديات الصحية المتزايدة، وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، واضعة صحة المواطن في صميم أولوياتها بوصفها الثروة الأهم وأساس التقدم الوطني.

وأوضح أن الاستراتيجية ثمرة جهد وطني تشاركي واسع النطاق، شاركت في إعدادها مؤسسات من القطاعين العام والخاص والقطاع الخيري، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.

وبين أنها تهدف إلى تعزيز منظومة الحوكمة والمساءلة، وتوحيد البيانات الصحية وتكاملها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الشفافية والتحسين المستمر.

بدورها، أشارت مدير مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الصحة الدكتورة صفاء العوران، أن هذه الاستراتيجية تمثل ترجمة عملية لالتزام الوزارة بتحسين تجربة المرضى ورفع مستوى الثقة بالخدمات الصحية، موضحة أنها تستند إلى مجموعة من القيم الجوهرية أهمها التمحور حول الأشخاص والشفافية والتعاون والمشاركة والتعلم والابتكار والإنصاف والاستدامة.

وأضافت أن الاستراتيجية تغطي محاور أساسية مثل: تعزيز نظم الجودة وسلامة المرضى، وتوحيد ودمج بيانات الجودة لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتطوير صحة القوى العاملة ومهاراتها وممارساتها، وتحسين الإبلاغ عن الحوادث السلبية وإدارتها، وضمان الالتزام بمعايير الرعاية القائمة على الأدلة، فضلا عن تعزيز مشاركة المرضى والمجتمع في الرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية الجديدة في تعزيز تقديم خدمات صحية آمنة وعادلة، وذات كفاءة عالية لجميع المواطنين، وترسيخ مكانة الأردن كنموذج يحتذى به في جودة الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.

وحضر حفل إطلاق الاستراتيجية عدد من القيادات الصحية وممثلي القطاعات الطبية والهيئات الوطنية والدولية المعنية بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.