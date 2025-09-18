بنك القاهرة عمان
وفاة وريثة يونانية بعد لدغة حشرة ورفض مستشفيين علاجها

18 ثانية ago
وطنا اليوم:توفيت وريثة يونانية تبلغ من العمر 28 عاما بعد تعرضها للدغة حشرة، عقب رفض مستشفيين استقبالها، حسبما أفادت عائلتها.
ووُجدت ماريسا لايمو، وريثة إحدى أبرز عائلات الشحن في اليونان، جثة هامدة في شقتها بلندن اليوم الخميس.
وكشف تقرير نشرته صحيفة “الإندبندنت” أن لايمو، التي كانت قد تعافت مؤخرا من سرطان الثدي، خرجت من المستشفى بعد تشخيص إصابتها بلدغة حشرة قبل يوم واحد فقط من وفاتها.
وأكدت والدتها، بيسي، أن الأطباء أبلغوها بعدم الحاجة للبقاء في المستشفى وأعادوها إلى المنزل مع وصفة مضادات حيوية.
وقالت الأم: “لدغتها حشرة، فشعرت بالحكة، ثم ذهبت للطبيب، وتناولت المضادات الحيوية، ثم أكلت، ونامت، ولم تستيقظ. لقد نجت ابنتي من السرطان، لكنها توفيت الآن”.
وأضافت: “كانت فتاة موهوبة جدا، كل إنجلترا تبكي عليها، وكذلك أطباؤها”.
وكانت ماريسا تعاني من أعراض مثل الدوار والحمى قبل أيام من وفاتها.
وزارها طبيب في منزلها ووصف لها باراسيتامول، لكنها لم تتحسن. ونُقلت لاحقًا إلى مستشفى بلندن حيث أُرسلت إلى وحدة أخرى، لكن بعد أن فحصتها الممرضات بدلا من الطبيب، أُعيدت إلى المنزل.
وتم إخراجها من المستشفى مع وصفة مضادات حيوية وتشخيص بلدغة حشرة، لكنها وُجدت ميتة في صباح اليوم التالي.
وفتح المستشفى الذي أُعيدت منه لايمو إلى المنزل تحقيقا داخليا في الحادث، ومن المتوقع إجراء تشريح للجثة قريبا.
وفي الوقت نفسه، أكدت والدتها في تصريح للصحافة اليونانية أن الوفاة كانت بسبب صدمة تسممية ناجمة عن لدغة الحشرة.


