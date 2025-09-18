وزير العمل يكرّم شركة زين تقديراً لدعمها قطاع التدريب المهني والتشغيل في المملكة

وطنا اليوم:كرّم وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني الدكتور خالد البكار، شركة زين الأردن، تقديراً لدعمها لقطاع التدريب والتشغيل وتمكين الشباب، وذلك خلال حفل أُقيم في قاعة عمّان الكبرى بمدينة الحسين للشباب، بحضور وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني؛ الدكتور أحمد مفلح الغرايبة، حيث تم تنظيمه بالتزامن مع توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسة التدريب المهني، بهدف تأهيل كوادر بشرية متميزة ومؤهلة للعمل في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجاء التكريم الذي تسلّمه المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، تتويجاً للشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمع زين مع مؤسسة التدريب المهني منذ العام 2008، والتي كان نتاجها إنشاء مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، وأجهزة الألعاب الإلكترونية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، بالإضافة إلى مراكز اتصال زين لخدمات الزبائن المنتشرة في عدد من محافظات المملكة.

وثمّنت شركة زين هذا التكريم وأعربت عن اعتزازها بالشراكة الممتدة مع مؤسسة التدريب المهني منذ أكثر من 17 عاماً، والتي أثمرت عن قصص نجاح متميزة لآلاف الشباب الأردنيين، مؤكدةً التزامها بمواصلة دورها الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية، ودعم المسيرة التنموية في المملكة، في إطار إيمانها بأهمية تمكين الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وأسهمت مبادرات زين في توفير فرص تدريب نوعية للشباب من كلا الجنسين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتجددة، حيث تشمل مبادرات زين مراكزها للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، وأجهزة الألعاب الإلكترونية، وتكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر) المتواجدة في فروع مؤسسة التدريب المهني بمحافظات الزرقاء، ، والطفيلة، والكرك، والسلط، ومركزها في اربد -حكما بالتعاون مع كلية التدريب المهني المتقدم التابعة لمؤسسة ولي العهد، بالإضافة إلى مركزها في كلية تدريب وادي السير – الأونروا للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب مراكز اتصال زين لخدمات الزبائن في الطفيلة، وجرش، وعجلون، ودير علا، ومعان، ومادبا، والسلط.

وتجاوز عدد الخريجين من مراكز زين في معاهد مؤسسة التدريب المهني حتى الآن 1500 خريج (1179 ذكور و 388 اناث) بنسبة تشغيل بلغت 60%، فيما تجاوز العدد الإجمالي لخريجي جميع مراكز زين في المملكة الـ 2000 شاب وشابة، حيث يعمل العديد منهم حالياً في مراكز صيانة الأجهزة الخلوية، بينما أنشأ آخرون مشاريعهم الخاصة التي وفرت لهم مصدر دخل ثابت وأتاحت فرص عمل إضافية لشباب آخرين، كما وفرت مراكز اتصال زين لخدمات الزبائن حتى الآن 105 فرص عمل دائمة للشباب والشابات في المحافظات التي تتواجد بها.

وتحرص شركة زين، من خلال شراكتها الممتدة مع مؤسسة التدريب المهني، على تعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر الاستثمار في الطاقات البشرية، وإعداد كوادر مؤهلة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

وأكّدت شركة زين التزامها المتواصل بدعم الشباب الأردني، من خلال برامج التدريب والتشغيل والاستثمار في مستقبلهم، وتمكينهم من بناء مسارات مهنية مستدامة تُسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز دورهم الفاعل في خدمة المجتمع، ومواصلة العمل على إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة في مختلف القطاعات، والمشاركة في بناء اقتصاد وطني أكثر قوة واستدامة.