موقف إنساني.. أهالي الكرك يتكفّلون بمراسم عزاء ودفن مواطن يمني

وطنا اليوم:حميد أبو حاجب، شاب يمني عمل لسنوات في محافظة الكرك، شاءت الأقدار أن يتوفاه الله فيها قبل يومين وهو بعيد عن وطنه وأهله على بعد آلاف الكيلومترات. وبالرغم من كونه غريبًا عن الكرك، تجلى فيها كرم أهلها المعتاد واحتضانهم لكل مغترب. فبمجرد انتشار خبر وفاته وأنه سيدفن في الكرك، تحرك أبناء المحافظة للفزعة وحضور مراسم الدفن تعويضًا عن غياب أهله.

في دقائق معدودة، امتلأت صالات مستشفى الكرك الحكومي بالمئات ممن حضروا للمساهمة في تجهيز المرحوم للدفن. وفي اليوم التالي، شيّع جثمان حميد إلى مقبرة الثنية وسط حضور شعبي كبير من أبناء المنطقة، ليؤكدوا مرة أخرى تناغمهم الإنساني ونخوتهم التي يعرفون بها.

لم يقف الأمر عند مراسم الدفن، بل بادر أهل الكرك إلى إقامة العزاء للفقيد. وأصرّ الشاب حمدو المعايطة على نصب خيمة لتلقي واجب العزاء، حيث توافد الآلاف من أبناء المحافظة للتعبير عن تضامنهم ومواساة الجالية اليمنية. وعكست الأجواء روح الكرم عبر تقديم التمر والماء والطعام للمعزين الذين ملأوا المكان، ما تسبب في ازدحام مروري كبير مساء أمس.

كعادتها، رسمت الكرك لوحة جديدة من فزعة المسلم لأخيه ونخوة العربي الأصيل تجاه عابر السبيل، لتظل مدرسة مُلهمة في قيم الكرم والنخوة الأصيلة، تلك التي أصبحت نادرة في زمننا الحالي.