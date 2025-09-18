بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الحكومة تدرس نظامًا جديدًا للناطقين الإعلاميين وغرفة متابعة في وزارة الاتصال الحكومي

دقيقة واحدة ago
الحكومة تدرس نظامًا جديدًا للناطقين الإعلاميين وغرفة متابعة في وزارة الاتصال الحكومي

وطنا اليوم:كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني، عن بحث إعداد نظام خاص بالناطقين الإعلاميين في المؤسسات الحكومية، إلى جانب استحداث غرفة متابعة في وزارة الاتصال الحكومي لمتابعة أعمالهم.
وقال المومني، في حسابه عبر منصة “إكس”، الخميس، عقب لقاء دوري مع الناطقين الإعلاميين للوزارات، إن النقاش تناول آليات تطوير منظومة الاتصال والإعلام الحكومي بما يضمن تعزيز دور الناطقين في صياغة الرسائل الاتصالية لمؤسساتهم وإبراز الجهود المؤسسية بفاعلية ومعاصرة.
وأضاف أن الوزارة تعتزم إصدار دليل تنظيمي لوحدات الإعلام يتضمن إلزامية التخطيط وإطلاق الحملات الإعلامية، وتمكين الناطقين ليكونوا أعضاء في اللجان المرتبطة بأعمال وزاراتهم، مشيرًا إلى أن التدريب المتخصص ورفع الكفاءات سيكونان معيارًا أساسيًا في تقييم أدائهم.
وبيّن المومني أن الوزارة ستكثف البرامج التدريبية المتخصصة في التعامل مع وسائل الإعلام وإدارة الأزمات واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، مبينًا أن جلسات الناطقين الإعلاميين لعام 2025 ستكون الأولى ضمن لقاءات دورية تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء شراكات إعلامية تسهم في توحيد الخطاب الرسمي وإيصاله بوضوح إلى الرأي العام


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:36

تراجع أسعار الذهب محليا عن مستوياتها القياسية

11:16

استغناء مفاجئ عن دبلوماسيين أميركيين معنيين بسوريا بالأيام الماضية

11:08

وفيات الخميس 18-9-2025

11:02

إيقاف برنامج جيمي كيميل بسبب تعليق على اغتيال كيرك

10:57

على عتبات مئوية ثانية…أية تحديات تجبه “الجماعة”؟!

10:54

الكبار يموتون والصغار ينسون

10:53

التنسيب بتعيين الشرايري رئيساً لجامعة اليرموك والشلبي رئيساً لجامعة الطفيلة

10:50

وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميت

10:48

سموترتيش: غزة غنيمة.. بدأت في مفاوضات اقتسامها مع واشنطن

10:32

قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا

10:29

من الدَّين إلى التنمية: إعادة التفكير في السياسة المالية الأردنية

10:21

ردود فعل غاضبة على فيديو يحرِّض على كراهية المسلمين في الهند

وفيات
وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025