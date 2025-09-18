بنك القاهرة عمان
تراجع أسعار الذهب محليا عن مستوياتها القياسية

14 ثانية ago
تراجع أسعار الذهب محليا عن مستوياتها القياسية

وطنا اليوم:تراجعت أسعار الذهب محليا عن مستوياتها القياسية، الخميس، بعد انخفاض أسعار الذهب الفورية عالميا.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، الخميس، 74 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71 ديناراً و80 قرشاً لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 84.80 دينارا و65.60 دينارا، و49.90 دينارا


