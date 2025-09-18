مسودة نظام تحظر الدعاية الانتخابية في عمّان إلا عبر الوسائل المرخصة

وطنا اليوم:كشفت مسودة نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها داخل حدود أمانة عمّان الكبرى، عن توجه لحظر استخدام الدعاية الانتخابية في عمّان إلا من خلال الوسائل الإعلانية المرخصة.

وتشير مسودة النظام إلى أنه يُحظر على المترشح والقائمة أيضاً، وضع وسائل الدعاية الانتخابية داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية: أماكن العبادة، الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة، والأماكن المخصصة للخدمات العامة، والحدائق والمتنزهات.

كما تحظر مسودة النظام الإعلان عبر؛ المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، والنصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها، ومسار الباص سريع التردد أو محطاته وملحقاته، والأشجار والنباتات والجدران الاستنادية على جوانب الشوارع، والإشارات الضوئية والشواخص المرورية، والأعمدة القائمة في الجزر الوسطية للشوارع، والجسور والأنفاق (باستثناء الوسائل الإعلانية المرخصة من الأمانة)، وأسطح المباني ذات الملكية العامة أو الخاصة، والميادين والتقاطعات والدواوير (باستثناء الوسائل الإعلانية المرخصة).

وتنص مسودة النظام أيضاً في المادة السادسة على: وجوب التزام المترشح والقائمة بوضع وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهما ضمن حدود مديرية الأمانة المعنية بدائرتهما الانتخابية، وإيداع مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب في صندوق الأمانة تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا النظام، ويُسترد هذا المبلغ بعد انتهاء فترة الانتخابات شريطة التقيد بأحكام هذا النظام وإزالة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة، والالتزام بالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه. ويُعتبر كل من المترشح والقائمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي أضرار ناتجة عن مخالفة أحكام هذا النظام أو قد تنشأ بسبب وسائل الدعاية الانتخابية.

كما تنص الفقرة (د) على إزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم خلال المدة المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأقرَّ مجلس الوزراء، مؤخرا، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية داخل حدود أمانة عمّان ومنع التعديات وتشويه المنظر الحضاري والتشوه البصري للمدينة.

وبموجب مشروع النظام، سيتم تحديد متطلبات للدعاية الانتخابية تسهّل على الجميع اتباع أسلوب وضع الدعاية الانتخابية من خلاله.