الضمان : ارتفاع الرواتب التقاعدية إلى نحو 500 دينار في 2024

وطنا اليوم:كشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن ارتفاع متوسط الرواتب الشهرية للمتقاعدين كافة تحت مظلة المؤسسة، ليصل إلى 497 ديناراً خلال عام 2024، مقارنة بـ 490 ديناراً في عام 2023، مما يعكس نمواً طفيفاً في الدخل التقاعدي للمستفيدين.

وبحسب التقرير، فإن أعلى متوسط للرواتب بين أنواع التقاعد هو التقاعد المبكر، إذ يبلغ 552 ديناراً شهرياً، في حين يُعد راتب “الاعتلال الإصابي” الأقل بمتوسط يبلغ 223 ديناراً فقط.

كما بيّن التقرير وجود تفاوت واضح بين القطاعين العام والخاص، حيث بلغ متوسط الرواتب للمتقاعدين الجدد في القطاع الخاص 650 ديناراً، مقابل 438 ديناراً في القطاع العام.

وأشار التقرير إلى أن نحو 21.2% من المتقاعدين الجدد يتقاضون رواتب تقل عن 300 دينار شهرياً، بينما يحصل نحو 10.8% منهم على رواتب تتجاوز 1000 دينار شهرياً.

كما أظهر التقرير أن متوسط عمر التقاعد على أساس الشيخوخة يبلغ نحو 50 عاماً، بينما تتراوح أعمار المتقاعدين بسبب إصابات العمل أو الإعاقة أو الوفاة الطبيعية بين 38 و59 عاماً.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد ورثة المؤمن عليهم الذين يتلقون أنصبة تقاعدية إلى 162,847 شخصاً خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من صناديق التقاعد.

تركيبة الأجور للمؤمن عليهم الفعالين

أوضح التقرير أن 28.7% من المؤمن عليهم إلزامياً لم تتجاوز أجورهم الشهرية 300 دينار، في حين أن 43.3% تتراوح أجورهم بين 300 و600 دينار، و18.9% بين 600 و1000 دينار، بينما بلغت نسبة من تجاوزت أجورهم الألف دينار نحو 9.1% من إجمالي المؤمن عليهم إلزامياً.

كما بيّن أن 14.4% من إجمالي المؤمن عليهم إلزامياً غير الأردنيين يتقاضون أجوراً شهرية لا تتجاوز 220 ديناراً، وأن 76.7% منهم ضمن الفئة التي لا تتجاوز أجورها 300 دينار، في حين أن 21.5% من المؤمن عليهم الأردنيين يتقاضون أجوراً شهرية لا تتجاوز 300 دينار، و47.3% منهم تتراوح أجورهم بين 300 و600 دينار، و17.3% بين 600 و1000 دينار.

فروقات بين القطاعين العام والخاص

بلغ متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم إلزامياً الفعالين في القطاع الخاص 558 ديناراً في عام 2024، مقارنة مع 552 ديناراً في 2023، بارتفاع نسبته 1.1%، في حين بلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع العام 594 ديناراً مقارنة مع 584 ديناراً في 2023.

وسجّل التقرير أيضًا أن متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ 520 ديناراً، مقابل 541 ديناراً لغير الأردنيين في الفئة الأولى، و276 ديناراً في الفئة الثانية.

تباينات جغرافية وقطاعية

أشار التقرير إلى أن محافظة العاصمة سجلت أعلى متوسط للأجر الشهري للمؤمن عليهم إلزامياً الفعالين بواقع 573 ديناراً، تلتها العقبة 562 ديناراً، فيما سجلت مادبا أدنى متوسط 454 ديناراً، تلتها الطفيلة 463 ديناراً.

كما حافظ نشاط “المنظمات والهيئات غير الإقليمية” على أعلى متوسط أجور بواقع 1751 ديناراً، تلاه “الوساطة المالية” بواقع 1150 ديناراً، بينما جاءت أنشطة “الزراعة والصيد” و”الأنشطة الخدمية الأخرى” بأدنى متوسط للأجور بواقع 376 و360 ديناراً على التوالي، في حين بلغ متوسط الأجور في “الصناعات التحويلية” و”السياحة” 430 ديناراً لكل منهما.

ولاحظ التقرير تبايناً في متوسطات الأجور حسب المناطق الجغرافية الاقتصادية، إذ بلغ متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم الأردنيين في “المنطقة الوسطى” 535 ديناراً، وفي “المنطقة الجنوبية” 467 ديناراً، بينما بلغ متوسط الأجر للمؤمن عليهم غير الأردنيين 758 ديناراً في “المنطقة الشمالية”، و501 دينار في “المنطقة الوسطى”، و427 ديناراً في “المنطقة الجنوبية”، وكان أدنى متوسط في نشاط “الزراعة والصيد والحراجة” بواقع 274 ديناراً.