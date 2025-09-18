الاحتلال يقصف منزلا مأهولا في البريج ويواصل تدمير مدينة غزة

وطنا اليوم:استشهد، صباح الخميس، أربعة فلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها على مدينة غزة، وكثفت قصفها الجوي والمدفعي وفجرت “روبوتات” مفخخة لتدمير المنازل وإجبار الفلسطينيين على مغادرة المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، باستشهاد أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة بلوك 7 في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تدمير للبنية التحتية ونسف لمباني سكنية جنوبي وشمالي مدينة غزة، لإجبار الفلسطينيين على النزوح إلى جنوب القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في مدينة غزة وأحيائها، في ظل استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة، جراء استمرار العدوان واستهداف مسارات رئيسية للشبكة، بحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية.

وتسبب العدوان المتواصل على مدينة غزة، في نزوح قسري لأكثر من 40 ألف شخص خلال اليومين الماضيين، بحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأعلنت مصادر طبية، الليلة الماضية، استشهاد 99 فلسطينيا في مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 77 شهيدا في شمال القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 مواطنا بينهم 146 طفلا.