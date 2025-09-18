قطيشات يهنئ احمد الخرابشه بمناسبة زفاف نجله

وطنا اليوم:بقلوب تفيض بالمحبة والفرح،وتملأُها البهجه والسعاده وتزغرد لها القلوب وتمتد لها اكاليل الورود .

يتقدم خليل قطيشات والعائلة بأسمى آيات التهاني والتبريكات من الاخ احمد الخرابشه والعائلة بمناسبة زفاف نجلهم الشاب المهذب ايهم .

نسأل الله أن يبارك للعروسين، ويكتب لهما السعادة في كل خطوة، وأن تكون حياتهما مليئة بالمودة والرحمة. ألف مبارك، وجعل الله أيامكم أفراحًا لا تنتهي .