فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

وطنا اليوم:نجح فريق جراحي وطبي في مستشفى الأردن من إنقاذ شاب فلسطيني كان قد أصيب بطلق ناري مباشر من مستوطنين اسرائيليين في منطقة شديدة الحساسية من الحوض، ما أدى إلى مضاعفات بالغة الخطورة شملت الأمعاء والشرج، إضافة إلى انقطاع كامل في مجرى البول (الإحليل)، وهي إصابة عانى من آثارها وتداعياتها الصحية لفترة طويلة .

وقد افضت الجهود الحثيثة لتأمين نقله من الضفة الغربية إلى الأردن، إلى المباشرة بعلاجه بإشراف فريق طبي مشترك من قسم الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية، بقيادة كل من د. مأمون الزبدة، د. عماد الزبدة، د. محمد فتيحة، ود. عماد السمودي، حيث اجرى الفريق سلسلة من التداخلات الجراحية الدقيقة والمعقدة تكللت بالنجاح، وتمكن الفريق من إنقاذ حياة المريض واستعادة وظائفه الحيوية، في اجراء طبي وجراحي معقد أُعتبر انجازاً طبياً وإنسانياً متميزاً يُضاف إلى سجل مستشفى الأردن الحافل بالنجاحات الطبية المتقدمة.

واكد رئيس الفريق الطبي الدكتور مامون الزبدة ان هذا النجاح الذي أعاد الحياة للشاب الفلسطيني الذي غادر إلى الأراضي الفلسطينية اول امس ما كان ليتحقق لولا تضافر كافة الجهود الادارية من مستشفى الأردن والإجراءات الفنية والطبية وروح الفريق الواحد الذي اتسم به عمل مجموعة الاطباء والجراحين مؤكدا ان هذا الانجاز ما هو إلا حلقة من سلسلة حلقات عمل انساني وطبي كبير يقدمه الأردن للأشقاء في فلسطين المحتلة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بشان تقديم كافة الخدمات الطبية والجراحية اللازمة وبأرفع المستويات للجرحى والمصابين من الضفة الغربية وقطاع غزة