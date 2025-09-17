الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

وطنا اليوم:أعلنت شركة السوق الحرة جدة (JAH Arabia International Duty Free LLC)، المشروع المشترك بين شركة الأسواق الحرة الأردنية، شركة هاينمن الألمانية، ومجموعة أسترا السعودية، عن الافتتاح الرسمي لمساحات التجزئة الجديدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة تحت العلامة التجارية “السوق الحرة جدة”.

جاء دور شركة الأسواق الحرة الأردنية في هذا المشروع ليعكس الاستراتيجية التوسعية للشركة، والتي تضع على رأس أولوياتها تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تشكل إضافة نوعية لمسيرتها في قطاع التجزئة، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتطوير بما يخدم نمو السياحة والتجارة في المنطقة.

وجرى حفل الافتتاح بحضور القنصل العام في جدة، السفير محمد حميد، ورئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية أيمن المفلح، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس هيثم المجالي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مطار جدة الذي قام بافتتاح السوق وقص الشريط، في تأكيد على عمق العلاقات الأردنية – السعودية وحرص المملكة الأردنية على دعم استثماراتها الإقليمية وتعزيز دورها في قطاع التجزئة والسياحة.

ويمتد المشروع على مساحة 8,000 متر مربع موزعة بين الصالتين الجنوبية (Terminal 1) والشمالية، ليقدم للمسافرين تجربة تسوق فريدة تجمع بين أفخر الماركات العالمية وأصالة الهوية المحلية.

وتتوزع المتاجر الجديدة على عدة أقسام تضم منتجات التجميل والعطور، الشوكولاتة والأغذية الفاخرة، التبغ، الهدايا التذكارية، الأزياء، الإكسسوارات والمجوهرات. ويتميز فريق المبيعات بكونه مكوناً من كفاءات محلية تم استقطابها من شركة الأسواق الحرة الأردنية، إضافة إلى كفاءات مختارة من الخارج، ما يعكس طابعاً مهنياً عالياً وبيئة ترحيبية.

ويمتد المتجر الرئيسي في الصالة رقم 1 على مساحة 6,000 متر مربع حيث يضم:

• متجر رئيسي (Core Duty Free)

• متجر للسفر والإلكترونيات

• متجر أزياء متعدد العلامات التجارية

• متجر مخصص للنظارات والساعات ومنتجات السفر

كما تتواجد محلات مستقلة لعدد من العلامات العالمية مثل: Longchamp، Michael Kors، Swarovski، Boss، Ralph Lauren، Lacoste، MCM (الذي يفتتح أول محل له في مطارات السعودية).

أما السوق التقليدي (Souk) فيعكس الهوية العربية الأصيلة، حيث يقدم منتجات محلية مثل التمور والشوكولاتة والمكسرات وسجادات الصلاة. ويبرز أيضاً في فئة العطور إطلاق مجموعة “Scents of Jeddah”، وهي ثلاث عطور حصرية ابتكرتها خبيرة العطور ماجدة بكّالي خصيصاً للسوق الحرة جدة، لتعكس روح المدينة وسحرها.

وجاءت التصاميم المعمارية للمتاجر مستوحاة من عناصر الماء والسماء والأرض والقمر، لتمنح الزوار تجربة بصرية غامرة تعكس بيئة جدة البحرية والثقافية.