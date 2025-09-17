حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

وطنا اليوم:كشف الأمين العام لوزارة الصحة، رائد الشبول، عن ارتفاع عدد حالات التسمم في إربد إلى 42 حالة حتى مساء الأربعاء، مبينا أن السبب هو جرثومة الـ” الشيغيلا”.

وأكد الشبول أن 3 مصابين لا يزالون يتلقون العلاج على أسرة مستشفى اليرموك، حالاتهم جميعها مستقرة.

وقال الشبول، إن قيام إدارة المدرستين اللتين وقع فيهما حالات تسمم في إربد، بالتعاقد مع أحد المطاعم غير المرخصة قبل 4 أيام فقط بعد انسحاب المطعم المرخص الذي كان يزود المدرستين، مما يشكل خللاً كبيرًا في الرقابة.

وبين الشبول أن جرثومة “الشيغيلا” تأتي نتيجة تلوث في المياه أو المكونات الغذائية.

وقال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة، أيمن المقابلة، إن فرق الوزارة تتابع حادثة اشتباه بتسمم غذائي أصابت عددا من الطلبة تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عامًا في مدرستين بمحافظة إربد، بعد تناولهم سندويشات فلافل من مطعم واحد.

وأوضح المقابلة أن جرثومة “الشيجلا” سريعة العدوى لكن أعراضها خفيفة.

وأكد أن الوضع الوبائي في المدارس “مطمئن جدا” ولا يوجد انتشار للأوبئة.

وتوقع المقابلة زيادة عدد الحالات نتيجة سرعة عدوى الجرثومة، خاصة داخل الأسرة الواحدة.

ونصح مدير إدارة الأوبئة، بضرورة غسل اليدين بشكل مستمر واتباع بروتوكول نظافة شخصية مستمر للحماية من انتقال العدوى.

وبين أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أغلقت مصدر العدوى احترازيا، موضحا أن الوزارة فعلت بروتوكولا علاجيا شاملا للمصابين إلى جانب الرصد النشط للحالات المشتبه بها.