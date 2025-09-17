الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

وطنا اليوم:أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن صرف الدفعة الأولى بقيمة 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA) المخصص للأردن، في إطار برنامج المساعدة الرابع البالغ قيمته 500 مليون يورو.

جاء ذلك بعد أن وافق على البرنامج كل من البرلمان الأوروبي والمجلس في نيسان 2025.

ووفق بيانات للمفوضية الأوروبية جاء صرف هذه الدفعة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 25 آب الماضي، التي تحدد الإصلاحات والإجراءات السياسية المتفق عليها كأساس لتنفيذ المساعدة.

ويهدف البرنامج إلى دعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والقدرة على الصمود، إلى جانب دعم مسار الإصلاحات في الأردن.

وأكدت المفوضية أن صرف الدفعة الأولى تم بعد استيفاء الأردن للشروط المسبقة، المتمثلة في الاستمرار في احترام المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والحفاظ على سجل مرضٍ في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

ومن المقرر أن تُصرف الدفعتان المتبقيتان بقيمة 150 مليون يورو و100 مليون يورو خلال فترة تصل إلى عامين ونصف، على أن يرتبط صرفهما بالتنفيذ الفعّال وفي الوقت المناسب للإجراءات المتفق عليها في مذكرة التفاهم. وتشمل إصلاحات متفق عليها لتعزيز الاقتصاد في مجالات محورية مثل إدارة المالية العامة، الحوكمة ومكافحة الفساد، سياسات الحماية الاجتماعية وسوق العمل، التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها ستواصل، بالتعاون مع خدمة العمل الخارجي الأوروبي، متابعة التقدم المحرز عن كثب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

ويُعد هذا البرنامج الرابع للمساعدة المالية الكلية المقدمة للأردن، في وقت اقترحت فيه المفوضية مؤخراً برنامجاً خامساً بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو في شكل قروض، يخضع حالياً لموافقة البرلمان الأوروبي والمجلس. وبذلك، يصل إجمالي المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي إلى الأردن إلى مليار يورو، مما يعكس التزام الاتحاد بدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في المملكة.