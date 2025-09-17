بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

17 سبتمبر 2025
الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

وطنا اليوم:حصل الأردن على المرتبة 65 عالميا من بين 139 دولة، ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بعد أن كان في المرتبة 73 العام الماضي.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الأربعاء، حقق الأردن الترتيب الخامس في مؤشر الابتكار العالمي ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، من بين 37 دولة ضمتها هذه المجموعة.
وانعكس هذا التحسن على أداء الأردن على الصعيد العربي، حيث ارتفع ترتيبه من المركز السابع عربيا عام 2024 إلى السادس عام 2025.
وبالمقارنة بين أداء الأردن بين عامي 2024 و2025، أظهر الأردن تحسنا لافتا في كلا المؤشرين الفرعيين المكونين لمؤشر الابتكار العالمي؛ حيث قفز في المؤشر الفرعي “مدخلات الابتكار” من المرتبة 69 عالميا إلى المرتبة 66، بينما تقدم في المؤشر الفرعي “مخرجات الابتكار” من المرتبة 74 عالميا إلى المرتبة 66.
وعلى مستوى المؤشرات التفصيلية عام 2025، قفز الأردن إلى المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المقالات العلمية والفنية المنشورة، وسجل تقدما بارزا في مؤشر عائلات البراءات (22 مرتبة).
كما ارتقى مؤشر العاملين بالمعرفة من المرتبة 85 إلى 58، ما يعكس زيادة ملحوظة في مساهمة الكفاءات البشرية المتخصصة في الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، حقق الأردن تقدما مهما في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، بواقع 10 مراتب، ليصل إلى المرتبة 63 عالميا، الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية.
إلى جانب ذلك، تحسن ترتيب الأردن في مؤشر الصادرات الإبداعية (6 مراتب)، فضلا عن التقدم في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجية (16 مرتبة)، ومؤشر المخرجات الإبداعية (5 مراتب)، مما يعكس التطور النوعي في قدرة الأردن على تعزيز البحث العلمي وتحويله إلى مخرجات اقتصادية ومعرفية ملموسة.
ويتكون مؤشر الابتكار العالمي من مؤشرين فرعيين أساسيين: وهما مؤشر مدخلات الابتكار، الذي يمثل العوامل الاقتصادية التي تعزز وتمكن الأنشطة الابتكارية وتوفر الشروط اللازمة لخلق مخرجات ابتكارية مستقبلية، بالإضافة إلى مؤشر مخرجات الابتكار، الذي يعبر عن النتائج المتحققة من الأنشطة الابتكارية عبر الأنظمة الاقتصادية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:23

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

16:52

اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية وجمعية الحسين للتدريب والدمج الشامل

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا