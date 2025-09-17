الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، إذ يشارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم.

ويلقي جلالته خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، كما يعقد جلالة الملك، على هامش الاجتماعات، لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين.