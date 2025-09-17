أورنج الأردن تدعم الابتكار الرقمي للطلبة عبر رعايتها لفعالية ‘ماينكرافت’ التعليمية

وطنا اليوم:قدمت أورنج الأردن رعايتها لفعاليات المعرض الأول للعبة “ماينكرافت” التعليمية في الأردن، والذي أقيم تحت رعاية سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، ووزير التربية والتعليم، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، في قبة الألعاب الإلكترونية في مجمع الملك الحسين للأعمال.

ويُنفذ هذا المشروع كأحد برامج مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المدعوم من البنك الدولي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومن خلال شركة “ميس الورد” الشريك المعتمد من شركة مايكروسوفت العالمية.

وشارك في المعرض 12 فريقاً من طلبة المدارس الحكومية، حيث أعلنت لجنة التحكيم عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، فيما حصد فريق رابع على جائزة خاصة بتصويت الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويُنفذ برنامج “ماينكرافت” التعليمي في 146 مدرسة حكومية بمختلف مناطق المملكة، ويستهدف طلبة الصفوف من الثامن حتى الحادي عشر لتعليم البرمجة والمهارات الرقمية. كما استفاد من البرنامج 183 معلمة ومعلماً تلقوا تدريباً متخصصاً على توظيف المنصة في التعليم، بالإضافة إلى نحو 3,000 طالبة وطالب طوروا مشاريع تعليمية ضمن مفهوم التعلّم من خلال اللعب.

وأكدت أورنج الأردن من خلال رعايتها لهذه الفعالية إيمانها الدائم بأن الاستثمار في تعزيز ثقافة الشباب رقمياً هو استثمار في مستقبل الأردن، معبّرة عن سعادتها لكونها جزءاً من هذا الحدث التعليمي المبتكر، الذي أتاح للطلبة توظيف التكنولوجيا في تطوير حلول عملية تعكس وعيهم بالقضايا المجتمعية. وتجسّد رعاية مثل هذه الفعاليات تعزيز مكانة أورنج كمزوّد رقمي رائد ومسؤول يحرص على تمكين الأجيال القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الرعاية جاءت امتداداً لالتزام الشركة بدعم البرامج التعليمية والمجتمعية التي أسهمت في تنمية مهارات الشباب وإعدادهم لمتطلبات العصر الرقمي، والتي تأتي انسجاماً مع برامج المسؤولية المجتمعية للشركة والمستوحاة من الرؤية والخطة الاستراتيجية لمجموعة أورنج العالمية “قيادة المستقبل”، والتي تهدف إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات المحلية عبر التحول الرقمي.