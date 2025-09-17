وزير السياحة والآثار يلتقي وفداً من أجهزة الأمن السياحي في السعودية والكويت

وطنا اليوم:التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، يوم امس الثلاثاء، في مقر الوزارة، بحضور مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة محمد المجالي، وفداً من أجهزة الأمن السياحي من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، والذي يزور المملكة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال السياحي والأمني، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع السياحي.

وأكد الدكتور حجازين خلال اللقاء أهمية الأسواق الخليجية، وخاصة السوقين السعودي والكويتي بالنسبة للسياحة الأردنية، مشدداً على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن بالدول الشقيقة، وما تشكله من قاعدة متينة لتطوير التعاون السياحي المشترك.

كما أشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تقوم به إدارة الشرطة السياحية في المملكة، والتعاون القائم معها في تنظيم القطاع، مؤكداً أن الوزارة تولي الرقابة وتعزيز الجودة أهمية قصوى لضمان تقديم أفضل الخدمات للسياح.

واطلع الوفد خلال زيارته للوزارة على التجربة الأردنية في عمل لجان التفتيش المشتركة على المنشآت السياحية، بهدف الاستفادة من الخبرات الأردنية المتقدمة في مجالات الرقابة والأمن السياحي، وتعزيز تبادل المعرفة والتجارب بين الجانبين.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس لجنة الرقابة وضبط الجودة في الوزارة محمد المجالي، أعمال اللجنة، مقدماً عرضاً تفصيلياً حول آلية عملها في متابعة القطاع السياحي والرقابة على المنشآت السياحية، والإجراءات المتخذة لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للزوار.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للمكانة المتميزة التي يحظى بها الأردن على الخريطة السياحية الإقليمية والعالمية، مؤكدين تطلعهم لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السياحي والرقابة.