البنك الأردني الكويتي يدعم برنامج “العودة للمدرسة” بالتعاون مع جمعية قوافل الخير

وطنا اليوم:قدّم البنك الأردني الكويتي دعمه لبرنامج “العودة للمدرسة” بالتعاون مع جمعية قوافل الخير للإغاثة والتنمية، انسجاماً مع التزام البنك بدعمه المستمر لقطاع التعليم ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية “سفير الخير”، وحرصه على إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

ويهدف البرنامج إلى دعم الطلبة الأيتام والأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة، من خلال التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على تلك الأسر في تأمين المستلزمات الأساسية لأبنائهم وتوفير بيئة مدرسية مناسبة بالتزامن مع بداية العام الدراسي.

وشارك متطوعو البنك ضمن برنامج “سفير الخير” في فعالية تطوعية أقيمت في عريفة مول، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من المناطق الأقل حظاً، حيث تم توزيع كسوة مدرسية متكاملة وحقائب مدرسية مجهزة بقرطاسية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية للطلبة لخلق أجواء مميزة وداعمة لهم.

وتأتي مشاركة البنك الأردني الكويتي في هذا البرنامج تجسيداً لدوره الرائد في خدمة المجتمع وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، وإيماناً منه بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره حجر الأساس للتنمية المستدامة.