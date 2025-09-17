بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

أنا بريئة من النسوية

17 سبتمبر 2025
أنا بريئة من النسوية

بقلم حنين عساف

جملة لم تتوقف كثير من النساء عن ترديدها في الفترة الأخيرة.
النسوية التي منحت النساء اللواتي يتبرأن منها اليوم حق التعليم، والدخول إلى سوق العمل، والانتخاب، والترشح لتولي المناصب القيادية، وصولًا إلى التشريعات التي تجرّم العنف والتمييز ضد المرأة. فما الذي حدث فجأة؟ ولماذا باتت النسوية وكأنها وصمة عار تعلن النساء في المجتمعات البراءة منها، ويرفضن ارتباط أسمائهن بها؟

تتعدد الأسباب: فالبعض يرى أن النسوية تضع الرجل في موقع الخصم الدائم، والبعض الآخر يعتبر أن صورتها الغربية لم تعد منسجمة مع السياق الاجتماعي والثقافي لمجتمعاتنا. وهناك من يراها سعيًا لتفكيك الأسرة وإشعال صراع عبثي مع الرجل.

لكن النسوية ليست قديسة ولا شيطانة. هي حركة نضالية حملت نقاء النوايا أحيانًا، وارتكبت أخطاء في مسارها أحيانًا أخرى. قد تتبرأ النساء منها اليوم، لكن لا أحد يستطيع أن يمحو فضلها. فالنساء اليوم ينعمْن بثمار هذا النضال، وكثير من الحقوق التي تُعد بديهية أصبحت واقعًا بفضل جهود نسويات كنّ يحلمن بها يومًا كأمنية بعيدة المنال.

نعم، ربما تعرضت الحركة للتشويه، وربما أخطأت في بعض مساراتها. لكن ذلك لا يعني أن النساء عدن إلى نقطة الصفر. كثير منهن يفضلن اليوم استخدام مصطلحات بديلة مثل “العدالة” و”الإنصاف” و”مناهضة التمييز” بمختلف أشكاله. قد تختلف التسميات، لكن الجوهر واحد: هو البحث عن حياة أكثر عدلًا وإنصافًا للنساء.

ومهما كان حجم التشويه، لا يمكن أن نلغي نضال النسويات عبر القرون الماضية. فهؤلاء النسويات هنّ من جعلنكِ تختارين وتكونين صاحبة قرار… حتى في إعلانكِ التبرؤ من النسوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:23

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

19:12

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا