توقيع اتفاقية بين القوات المسلحة الأردنية وشركة “Orange Money”

وطنا اليوم:تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل تسليم المستحقات المالية لطلبة المكرمة الملكية السامية، وقعت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أيلول 2025، اتفاقية تعاون مع شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف المتنقلة (Orange Money) المملوكة من قبل أورنج الأردن.

ووقع الاتفاقية عن القوات المسلحة مدير الدائرة المالية العميد حمزة الكساسبة، وعن شركة أورنج الأردن الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة “Orange Money”، المهندس فيليب منصور.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الطلبة من استلام مستحقاتهم المالية إلكترونياً وبشكل آمن عبر محافظهم في “Orange Money”، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتوفير الوقت والجهد وتعزيز الشمول المالي.

وأكد العميد الكساسبة أن الاتفاقية تشكل خطوة متقدمة في مسيرة التحديث والتطوير التي تنتهجها القوات المسلحة لمواكبة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المالية لطلبة المكرمة الملكية، مشيراً إلى أن التعاون مع“Orange Money”، يجسد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويوفر خدمات مالية مبتكرة تسهم في خدمة الطلبة والتخفيف من أعبائهم.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن ورئيس مجلس إدارة “Orange Money”، عن فخره بهذه الشراكة، موضحاً أنها تمثل نموذجاً حياً لتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الشباب، إذ تتجاوز كونها مجرد تحويل مالي إلكتروني، لتصبح حلولاً عملية ملموسة تمكّن الطلاب من إدارة مواردهم بسهولة، وتفتح أمامهم فرص الوصول إلى الخدمات الحديثة بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولية واستدامة.