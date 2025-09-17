الأردن يرحب بتقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي توصلت فيه اللجنة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية لجريمة الإبادة الجماعية إضافة إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن التقرير يبيّن بكل وضوح أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة عبر القتل المتعمد واستخدام المجاعة سلاحاً واستهداف الأعيان المدنية وتهجير السكان من منازلهم، وفرض ظروف معيشية متعمّدة يُراد بها تدمير الفلسطينيين كليًّا أو جزئيًّا، كما أن التقرير يؤكّد أنه على حكومة إسرائيل الامتثال الفوري لالتزاماتها القانونية، وإنهاء انتهاكاتها وجرائمها في قطاع غزة.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، ووقف تصعيدها الخطير في المنطقة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.