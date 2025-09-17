اختفاء غامض لطالب أردني في ألمانيا

وطنا اليوم:شهدت مدينة كريفيلد الألمانية حادثة اختفاء غامضة لطالب أردني يُدعى يوسف وريكات (21 عامًا)، والذي انقطعت أخباره عن عائلته منذ 28 اب/ أغسطس 2025.

وحول أخر المستجدات قال معلم يوسف للغة الألمانية والمطلع على اخر المستجدات بحكم قربة من العائلة، إلى أنه لم يظهر حتى اللحظة، مما يزيد من قلق عائلته والأوساط الأكاديمية والمجتمعية.

واضاف الاستاذ في تصريح صحفي انه رغم أن يوسف كان يتدرب في إحدى الشركات بمدينة كريفيلد، فقد صرحت بأنها لن تقدم أي معلومات، وهو ما يُعقد من عمل الجهات التي تحقق في القضية.

وتابع الاستاذ: “وفي المقابل، تعمل السفارة الأردنية في ألمانيا على قدم وساق للتواصل مع الشركة والضغط عليها للحصول على معلومات قد تكون حاسمة في العثور على يوسف. كما تُجري السفارة اتصالات مع وحدة الجرائم الإلكترونية الألمانية لطلب المساعدة في تحديد موقع هاتف يوسف، وهو إجراء يُتوقع أن يُضفي جدية أكبر على مسار التحقيق،وهذا ما نتمناه، خاصة ان الشرطة للان لم تقم بتحديد مواقع تواجدة عن طريق هاتفه.

واكد الاستاذ ان والد يوسف دوريكات يبحث عنه في شوارع مدينة مدينة كريفيلد الألمانية.

جاء يوسف، وهو طالب في الجامعة الألمانية الأردنية، إلى ألمانيا في إطار برنامج تبادل دراسي، وأقام في البداية بمدينة براونشفايغ، قبل أن ينتقل إلى كريفيلد، حيث اختفت آثاره تمامًا.

تُعرب عائلة يوسف المقيمة في الأردن عن قلقها البالغ، خاصة وأن يوسف كان يتواصل معهم بانتظام. ووفقًا لوالده، لم يتمكنوا من التواصل معه منذ ثلاثة أسابيع.

وتقوم الشرطة الألمانية بجهود مكثفة للعثور عليه، حيث قامت بتفتيش شقته القديمة في براونشفايغ واستجواب زملائه في السكن، لكن دون تحقيق أي تقدم.

كما أكد زملاؤه في الدراسة أنهم لم يروه. ورغم أنه كان لديه مكان للتدريب العملي في كريفيلد، فقد صرحت الشركة التي يتدرب فيها لم تقدم أي معلومات.

من جانبها، وجهت والدة يوسف نداءً مؤثرًا: “من فضلك يا يوسف، اتصل بنا! عائلتك تشتاق إليك كثيرًا”، في محاولة أخيرة للحصول على أي معلومة قد تساعد في العثور عليه.

هذا وتُناشد عائلته واصدقائه وزملائه والجهات المعنية أي شخص لديه معلومات عنه بالتواصل معهم عبر الأرقام المخصصة