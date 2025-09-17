الآلاف يحتشدون في شوارع عمان لاستقبال ضيف الملك والأردن الشيخ تميم

وطنا اليوم:استقبال شعبي حاشد ذاك الذي سيجده سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال زيارته إلى الأردن، حيث غصت الشوارع التي سيمر منها الموكب الرسمي بالآلاف من المواطنين.

وتزينت شوارع عمان بصور جلالة الملك والشيخ تميم وبالأعلام الأردنية والقطرية، كما توافد على الشوارع التي سيمر منها الموكب الرسمي أطياف من مختلف الأعمار حاملين صور الملك والشيخ تميم.