الآلاف يحتشدون في شوارع عمان لاستقبال ضيف الملك والأردن الشيخ تميم

17 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:استقبال شعبي حاشد ذاك الذي سيجده سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال زيارته إلى الأردن، حيث غصت الشوارع التي سيمر منها الموكب الرسمي بالآلاف من المواطنين.
وتزينت شوارع عمان بصور جلالة الملك والشيخ تميم وبالأعلام الأردنية والقطرية، كما توافد على الشوارع التي سيمر منها الموكب الرسمي أطياف من مختلف الأعمار حاملين صور الملك والشيخ تميم.


24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:23

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

19:12

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

