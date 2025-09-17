انقطاع الاتصالات والإنترنت عن أنحاء واسعة في غزة

وطنا اليوم:أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الانقطاع جاء جراء استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف مسارات رئيسية للشبكة

الى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال.

وأشارت الوزارة في بيان لها أن الاحتلال الإسرائيلي يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة لإدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة.

وأكدت أن منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل، مشددة على أن الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى خلال أيام فقط.

وبينت الوزارة أن توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف في محافظة غزة يعني أن الوزارة أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة .

وناشدت وزارة الصحة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.