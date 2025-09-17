بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

انقطاع الاتصالات والإنترنت عن أنحاء واسعة في غزة

17 سبتمبر 2025
انقطاع الاتصالات والإنترنت عن أنحاء واسعة في غزة

وطنا اليوم:أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الانقطاع جاء جراء استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف مسارات رئيسية للشبكة
الى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال.
وأشارت الوزارة في بيان لها أن الاحتلال الإسرائيلي يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة لإدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة.
وأكدت أن منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل، مشددة على أن الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى خلال أيام فقط.
وبينت الوزارة أن توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف في محافظة غزة يعني أن الوزارة أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة .
وناشدت وزارة الصحة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:23

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

19:12

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا