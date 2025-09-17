بنك القاهرة عمان
حظر استيراد مركبات الجنك والسالفج اعتباراً من تشرين الثاني المقبل

17 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات معدِّلة لتعليمات الاستيراد لسنة 2025، نُشرت في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل.
وبحسب التعديلات، يُمنع إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ على أنها “سالفج (Salvage)” أو “جنك (Junk)”، إضافة إلى المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق.
كما تحظر التعليمات الجديدة استيراد المركبات الكهربائية (سيارات الركوب الكهربائية الصغيرة) التي مضى على سنة تصنيعها أكثر من 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.
وتعد مركبات السالفج، مركبات تعرضت لحوادث أو أضرار جسيمة في بلدها الأصلي وصنفت على أنها غير قابلة للاستعمال ولكنها قابلة للإصلاح، أما مركبات الجنك فهي غير القابلة للإصلاح وتعتبر خردة، وغير صالحة للاستعمال إلا كقطع غيار.
وتأتي التعليمات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (4307) الصادر بتاريخ 28-6-2025


