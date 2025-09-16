ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ

وطنا اليوم – ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺸﻐﻠﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ GSMA ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﻲ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ EMERG ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﻋﺮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺑﻴﺌﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ.
ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ.
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺑﻴﺌﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
