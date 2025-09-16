أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد لعدد من الشوارع الرئيسية

وطنا اليوم – تواصل أمانة عمان الكبرى أعمال التعبيد لعدد من الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها، وذلك ضمن خططها لتحسين البنية التحتية للطرق، وإعادة تأهيلها، و تعزيز انسيابية الحركة المرورية.

و شملت الأعمال كشط و تعبيد شارع الفروسية الرئيسي باتجاه تقاطع المحطة في منطقة النصر.

كما شملت تعبيد شارع عمان سحاب، جنوب العاصمة، من إشارات اسكان الامن العام باتجاه نفق مرسيدس.

وكانت الأمانة قد انهت تعبيد شارع الملكة رانيا، وشارع وصفي التل، وشارع المدينة المنورة، وشارع خليل السالم في أسواق السلطان، وشارع النوري الحديد في القويسمة، و غيرها من الشوارع الحيوية.