الخدمات الطبية تدخل جهاز مدعم بالذكاء الاصطناعي للعناية الحثيثة

وطنا اليوم:انطلاقاً من رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية التي تهدف إلى إدخال كل ماهو جديد في عالم الطب، أدخل في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، جهاز ARC لربط مرضى قسم العناية الحثيثة على شاشة واحدة، وفق أحدث الإرشادات والمعايير العالمية، والمعتمد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وتم الإعلان عن هذه التقنية الجديدة والتي تعتبر الأولى على مستوى الأردن والمنطقة، من خلال ورشة عمل تدريبية أقيمت في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، وسيعمل جهاز ARC على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في سير العمل السريري لدى الخدمات الطبية الملكية، بما يتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتبسيط العمليات، وتحسين نتائج المرضى، مما يرسخ معياراً جديداً للابتكار في الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.

ويُعَدّ جهاز ARC حلاًّ من الجيل الجديد لوحدات العناية المركزة، حيث يوفّر مراقبة آنية لحالة المرضى، وربطًا سلساً مع الأجهزة الطبية (بما في ذلك أجهزة مراقبة المرضى وأجهزة التنفس الصناعي ومضخات الحقن وأجهزة الغسيل الكلوي وغيرها)، بالإضافة إلى التكامل مع نظام السجلات الطبية الإلكترونية، كما يقوم جهاز ARC بتحويل البيانات المجزأة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يساعد الأطباء على تقديم رعاية أكثر أمانًا وسرعة وكفاءة.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، إننا نسعى دائماً ضمن سياسة الخدمات الطبية الملكية إلى إدخال كافة التقنيات الدقيقة لتواكب آخر التطورات والمستجدات العالمية الحديثة، والتي من شأنها المساهمة في تسريع وتيرة العمل وتقديم خدمة طبية مميزة وذات جودة عالية للمرضى.

وبين مدير مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب العميد الطبيب عيسى حجازي أنه تم اليوم تفعيل جهاز ARC في وحدة العناية المركزة لمرضى جراحة القلب المفتوح، وتم تدريب الكادر الطبي على استخدام هذا الجهاز، ليتمكنوا من مراقبة حالات المرضى بكل سهولة ويسر من خلال شاشة واحدة، تعرفهم عن وضع المريض وإجراء التدخلات السريعة واللازمة