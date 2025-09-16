بنك القاهرة عمان
وزير الصناعة يوعز بدراسة كلف المخابز التشغيلية وآليات ترخيصها

16 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:وجّه وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، بضرورة دراسة مجموعة من المطالب والمقترحات التي قدمتها النقابة العامة لأصحاب المخابز، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم في مقر الوزارة مع نقيب أصحاب المخابز عبد الاله الحموي وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
وشدد الوزير على أن دراسة هذه المطالب يجب أن تتم ضمن إطار يحقق المصلحة العامة، ويعزز المنافسة في هذا القطاع الحيوي، مع ضمان الالتزام بالتعليمات الناظمة لإنشاء وعمل المخابز.
وأكد القضاة حرص الوزارة على التواصل المستمر مع قطاع المخابز والاستماع إلى مقترحاته، مؤكداً أن الاستجابة للمطالب ستكون في حدود الممكن وبما لا يؤثر سلباً على القطاع والعاملين والمستثمرين فيه، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تواصل المخابز تقديم أفضل المنتجات للمواطنين.
وتضمنت مطالب النقابة ضرورة إشراكها في الكشف الفني على مواقع المخابز الجديدة، ودعوتها إلى عقد دوري للجنة المختصة بالنظر في طلبات المخابز. كما طالبت النقابة بدراسة الكلف التشغيلية الحالية، وبحث الإجراءات المتعلقة بنقل المخابز داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى تنظيم إنتاج الخبز في المعامل المتخصصة بالمعجنات.


