الجرائم الالكترونية تُحذر من الاستخدام الخاطىء للذكاء الاصطناعي بدمج وتعديل الصور والفيديوهات

وطنا اليوم – حذرت وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام من إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI).

وقالت الوحدة في بيان إن هنالك من يقوم بتعديل أو دمج الصور والصوت ومقاطع الفيديو، ويتم التلاعب بالمحتوى ما يؤدي إلى التباس على المتلقي وأحياناً يوقع أضراراً ويحدث إساءات تطال الأشخاص والأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت الوحدة أن هنالك من يقوم بتزييف صور ودمجها، ويعمل على نشرها عبر شبكة الانترنت أو التطبيقات وذلك لاعتبارات اجتماعية ضمن سلوكيات نفسية أو لغايات الاحتيال والنصب.

وتهيب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالجميع بعدم القيام بالاستخدام الخاطئ لأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من حيث إجراء تركيب او تعديل او معالجه صور او مقاطع فيديو بشكل ينتهك الخصوصية وغير صحيح لعدم التعرض للمساءله القانونيه .

وختمت وحدة الجرائم الإلكترونية بيانها بالقول: لا تكن سبباً في نشر الصور، الفيديوهات، أو المعلومات الخاطئة والمضللة، وكن مسؤولاً في استخدام التكنولوجيا.