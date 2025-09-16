إرادات ملكية بـ هلسة وابوحلتم والزعبي وزريقات وجرادات

وطنا اليوم:صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين المهندس سامي جريس هلسة رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٩/٨، استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (۷) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (۳۷) لسنة ٢٠٠٠.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين السيد عماد محمد محمود أبو حلتم رئيساً لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢، وتعيين الذوات المذكورين تالياً أعضاء متفرغين في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢:

1. السيد علاء الدين ناصر عبد الكريم الزعبي.

2. السيد إلياس أيوب شراري زريقات.

3. السيد محمد عبد الستار محمد جرادات