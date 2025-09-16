الصفدي: الأردن يقف بالمطلق مع سوريا.. ولا يقبل أي تدخل في شأنهم الداخلي

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنّ الأردن يقف بالمطلق مع سوريا في جهود إعادة البناء التي تضمن أمن سوريا ووحدها واستقرارها وسلامة كل مواطنيها وسيادتها.

وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، على ضرورة تجاوز الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة السويداء ، مشيراً إلى أن الأردن لا يقبل أي تدخل في الشأن السوري.

وقال الصفدي إن وحدة واستقرار وأمن سوريا هو ركيزه لأمن المنطقة واستقرارها، مبينا أن الأردن يريد لسوريا أن تستقر وتنهض والبدء بخطوات عملية لمستقبلها المشرق.

وتابع الصفدي “سوريا يجب أن تنجح والفشل ليس خيارا”.

كما أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الدعم والموقف الأردني يُشكلان ركيزة مكملة لجهود الحكومة السورية في تحقيق مصلحة سوريا، مشيدًا بما وصفه بـ”المساندة الأخوية” التي يبديها الأردن تجاه خطوات إعادة الاستقرار في محافظة السويداء.

وقال الشيباني إن الحكومة السورية وضعت “خارطة طريق واضحة” تكفل تحقيق العدالة والحقوق لجميع السوريين، وتتضمن محاسبة كل من تورط في قتل المدنيين في السويداء، وتعويض المتضررين من الأزمة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المحافظة.

وكشف وزير الخارجية السوري عن اتفاق حول خارطة طريق بشأن السويداء بدعم الأردن وأميركا.

وأضاف أن السلطات بدأت بنشر قوات تابعة لوزارة الداخلية داخل السويداء لإرساء الأمن، بالتوازي مع إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يهدف إلى طي صفحة التوترات وفتح المجال أمام عودة النشاط المدني والاجتماعي.

وتابع الشيباني “أطلقنا مسارا لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الاستقرار في الجنوب السوري”.

وأوضح أن دمشق وجدت في “أشقائها في الأردن دعماً صادقاً” لهذه الخطوات، معرباً عن أمله بأن تسود لغة العقل وأن يُغلّب السوريون صوت المصلحة الوطنية في هذه المرحلة المفصلية.

وأكد المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس براك، التزام الولايات المتحدة بمساعدة ودعم سوريا في سعيها نحو الاستقرار، مشيدًا بالدور الأردني البارز في دعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في محافظة السويداء جنوب سوريا.

وقال براك إن “الأردن قام بعمل رائع لمساعدة تحقيق السلام في السويداء”، مشددًا على أن واشنطن تثمن دور الأردن الكبير في دعم سوريا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ساعدت في التوصل إلى خارطة طريق بشأن السويداء بمشاركة ودعم الأردن، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تحظى بدعم أميركا، وتتخذ اليوم خطوات تاريخية من أجل المصالحة في السويداء.