بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في لواء بني عبيد

16 سبتمبر 2025
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في لواء بني عبيد

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم غد الأربعاء، عن مناطق: شطنا، الحصن، المناشير/طريق كتم، أم الغزلان/حي المرح، الحصن/حي الغزلان، والمنطقة الحرفية/كتم، وذلك لإجراء أعمال صيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.
وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل الكهربائي سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:23

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

19:12

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا